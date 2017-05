Mildes und Herbes an zwei Orgeln Ulfert Smidt spielte Orgelmusik im Dom

Der Hannoveraner Organist Ulfert Smidt spielte im Dom Rheinberger, Bach, Reger, Gade und Messiaen.

Dominique Sauer bittet die Zuhörer nach vorne. Man möge doch neben der Chororgel Platz nehmen, denn dort beginnt Ulfert Smidt sein Konzert im Dom. Ein reizendes Instrument sei das, sagt Dominique Sauer, und ziemlich mild. Diese Charakterisierung passt ja auch gut zu drei Stücken von Josef Rheinberger, die daher auf dieser Orgel gut aufgehoben sind.

Der „Umzug“ lohnt sich, denn so kann man den Organisten beim Konzert sogar einmal sehen. Aus der Nähe klingt die Chororgel außerdem doch kräftiger als gedacht. Noch nicht so sehr im zarten „Abendfrieden“, dafür aber besonders in einer Fughette, die Ulfert Smidt voller registriert. Die „Vision“ verbindet beide Seiten. Ulfert Smidt spielt die Stücke im dichten Legato. Dann wechselt er zur großen Orgel, und die Zuhörer kehren derweil ins Hauptschiff zurück.

Ungewöhnliche Klangfarben

Das Programm dieses dritten Konzerts besteht aus lauter kleineren Stücken unter oder um fünf Minuten, die nächsten zwei sind von Bach. Ulfert Smidt spielt das Präludium BWV 532 ohne die zugehörige Fuge, doch er schließt das Choralvorspiel „Ein feste Burg“ BWV 720 so dicht an, als würden die beiden Stücke zusammen gehören. Ungewöhnliche Klangfarben hat der Organist dafür teilweise zusammengestellt, insgesamt aber eher sanft.

Viel dicker gesetzt und kräftiger registriert klingt derselbe Choral, bearbeitet von Max Reger. Von ihm stehen drei Stücke auf dem Programm, die aber alle nicht zu seinen großen Kalorienbomben gehören. Ein Stück mit dem schlichten Titel Melodia klingt in der Harmonik herber als Rheinberger, doch in der Umsetzung mit weicher Registrierung und dichtem Legato hat es Ähnlichkeiten. So zart sie endet, so zart beginnt auch eine Fuge in D-Dur, die sich dann allerdings ziemlich mächtig aufbäumt.

Mehr Tempo

Mit der zunehmend starken Registrierung zieht Ulfert Smidt das Tempo nach und nach an. Vor 200 Jahren wurde Niels Wilhelm Gade geboren, der Komponist dreier Tonstücke freundlichen Charakters, die vor zwei Stücken von Olivier Messiaen stehen. Den Zyklus „Die Himmelfahrt“ gibt es auch für Orchester, Messiaen nannte die vier Sätze „symphonische Meditationen“. Ulfert Smidt spielt nur die letzten beiden Sätze, und das in umgekehrter Reihenfolge, vermutlich weil er mit dem dritten Satz einen mächtigen Schluss hat.