Sturz beim Überholen Motorradfahrer in Georgsmarienhütte schwer verletzt

Georgsmarienhütte. Ein 26-Jähriger hat in der Nacht zum Donnerstag auf der Wellendorfer Straße in Georgsmarienhütte die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 1.24 Uhr am frühen Donnerstagmorgen. Dabei wurde auf der Wellendorfer Straße ein 26-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Der junge Mann überholte einen vorausfahrenden Pkw und scherte nach dem Überholvorgang wieder vor dem Auto ein. Weil er sich verbremste, kam der junge Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und stürzte. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.