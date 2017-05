Aufzeichnung für NDR Kultur Littera-Lesung mit Eva Menasse in Osnabrück

rei Osnabrück. Premiere bei Littera in Osnabrück: Die Lesung der Buchhandlung zur Heide mit Eva Menasse am Mittwoch ist von NDR Kultur für das „Sonntagsstudio“ aufgezeichnet worden.

So kennen es die Littera-Besucher sonst nicht: Statt nur einem Mikrofon sind an diesem Abend zwei Lautsprecher auf der Bühne aufgestellt worden. Denn Eva Menasse ist nicht der einzige Gast bei der Lesung im Blue Note. Auch Moderatorin Claudia Christophersen ist angereist, um ein Gespräch mit der Autorin für die Sendung „Sonntagsstudio“ aufzuzeichnen. Das Gespräch über Menasses Bücher, Politik und etwa den Friedrich-Hölderlin-Preis, den sie im Juni bekommt.

Ob sie eigentlich selbst Tiere habe, fragt Christophersen Eva Menasse. Die verneint vehement. „Tiere kommen mir nicht ins Haus“, erklärt sie entschieden - „wegen meiner Reisen, wegen meiner Unabhängigkeit“. Überhaupt, so die in Berlin lebende Menasse weiter, passe ein Tier nicht in eine Stadtwohnung.

Starkes Buch

An Tieren interessiert Eva Menasse nur, „was andere Leute über sie herausfinden“. Und eben, was an ihnen menschlich erscheint. Über Jahre hat sie Tiernachrichten aus Zeitungen gesammelt – „wenn ich sofort eine Menschengeschichte darin gesehen habe“.

Aus ihnen ist das aktuelle Buch entstanden. „Raupen“ heißt eine Geschichte über einen alten Mann, der seine demente Ehefrau aufopferungsvoll pflegt und mit aller Kraft am alten, nun ins Vergessen geratenden Leben mit seiner Frau festhält. Die Erzählung, aus der Menasse einen Ausschnitt präsentiert, ist eine der berührendsten und beeindruckendsten in ihrem ohnehin sehr starken Buch.

Digitalisierung bedenkliches Phänomen

Die Erzählung „Haie“ dagegen handelt von Vorurteilen und deren fataler Eigendynamik. Ob sie sich als politische Schriftstellerin sehe, so die Frage von Claudia Christophersen. „Dezidiert nein“, erklärt Menasse. Als politischen Menschen allerdings schon. Die weltweite Vernetzung sei „illusorisch“, erklärt Menasse etwa. Sie habe den Brexit und Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten begünstigt. „Die Digitalisierung als Phänomen ist noch nicht verstanden worden“, so Menasse.

Die Sendung wird am 17. September um 20 Uhr auf NDR Kultur ausgestrahlt. Bis dahin wird Eva Menasse auch den Hölderlin-Preis bekommen haben. Dass sie den Preis selbst entgegennehmen kann, ist für sie eine „unglaubliche Koinzidenz“. Vor sieben Jahre hielt sie selbst die Laudatio für den inzwischen verstorbenen Georg Kreisler, den sie sehr verehrte.

