Kündigungsstreit endet mit Vergleich Cinestar Osnabrück: Einigung im Ungeziefer-Prozess

Osnabrück. Der auf einem Schädlingsbefall im Cinestar Osnabrück beruhende Kündigungsstreit zwischen der früheren Theaterleiterin und dem Kinobetreiber ist vorbei. Im Berufungsverfahren vor dem Landesarbeitsgericht Hannover einigten sich beide Parteien auf einen Vergleich.

Der Vergleich sieht eine ordentliche Kündigung der Theaterleiterin durch den Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen zum 31. Juli 2016 vor. Ursprünglich wollte der Kinobetreiber Neue Filmpalast GmbH (Lübeck) seine langjährige Mitarbeiterin mit Wirkung vom 12. Januar 2016 fristlos entlassen. Die Klägerin erhält ausstehende Gehälter in Höhe von 3450 Euro brutto pro Monat, außerdem ein gutes Zeugnis. Gleichzeitig verzichtet sie auf eine Abfindung. Weitere, beim Arbeitsgericht Osnabrück anhängige Verfahren in dieser Sache werden durch den am Mittwoch geschlossenen Vergleich miterledigt.

Heimchen statt Kakerlaken

Hintergrund des Rechtsstreits ist ein Schädlingsbefall im Cinestar Osnabrück im November 2015 und die folgende Beseitigung großer Warenmengen durch die Theaterleiterin. Wie sich jetzt herausstellte, sollen damals in einem Lagerraum des Kinos Heimchen aufgetaucht sein. Bislang war vor Gericht stets von Kakerlaken die Rede gewesen.

Das Ausmaß des Befalls mit dieser allesfressenden Heuschreckenart ist jedoch strittig: Während Cinestar von einem „Minimalbefall unter einer einzigen Kiste“ spricht, was laut Kinobetreiber eine Vernichtung von Lebensmitteln komplett erübrigt hätte, erklärte die Klägerin unter Berufung auf Zeugen wie den Kammerjäger, die Insekten „bereits an der Tür kratzen gehört“ zu haben. Aus Sorge um die Gesundheit von Kollegen und Kinobesuchern habe sie deshalb im Handumdrehen fast alles entsorgt, was sich im Lagerraum befand – so ähnlich, wie es im Cinestar Osnabrück bereits bei einer echten Kakerlakenplage zwei Jahre zuvor geschehen sei.

Tonnenweise Lebensmittel entsorgt

Diesmal landeten angeblich mehr als eine Tonne Popcorn-Mais und vier Tonnen Zucker im Hausmüll, außerdem 1618 Kilogramm Nachos, 372 Liter Käsesoße, über 900 Liter Getränkekonzentrat und 1000 Tafeln Schokolade sowie Trinkbecher, Deckel, Strohhalme und Servietten. Laut Bestandsliste Waren im Wert von über 16.000 Euro.

Den Arbeitgeber machten diese Mengen und das Vorgehen der Theaterleiterin allerdings stutzig. So sehr, dass er dahinter eine Vermögensstraftat vermutete. Auf diesen Verdacht stellte Cinestar dann auch die fristlose Kündigung vom 12. Januar 2016 ab, gegen die sich die Kinochefin vor dem Arbeitsgericht Osnabrück zunächst erfolgreich wehrte. Was die Neue Filmpalast nicht daran hinderte, Berufung einzulegen und parallel mit anderer Begründung neue Kündigungen gegen die einstige Führungskraft auszusprechen.

Widersprüche und Ungereimtheiten

Vor dem Landesarbeitsgericht Hannover fanden beide Parteien nun zu einer Einigung, die bislang an der geforderten Abfindung gescheitert war. „Ich rate Ihnen dringend zum Vergleich“, sagte der Vorsitzende Richter Günther Kreß am Mittwoch nach gut zweistündiger Verhandlung, in deren Verlauf ihm gerade im Vortrag der Theaterleiterin „erhebliche Widersprüche und Ungereimtheiten“ aufgefallen seien. Entsprechend zufrieden äußerte sich am Ende Simone Philipp, Personalleiterin der Cinestar-Gruppe: „Wir freuen uns, dass nun ein Abschluss in dieser Sache erzielt werden konnte und halten das Ergebnis für sachgerecht.“