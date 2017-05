1987: Arbeitsplatzabbau bei SKK Das Ende des Stahlwerks kam etappenweise

Osnabrück. 20000 Bürger unterschrieben die Resolution „Das Stahlwerk muss leben“, von den Kanzeln der Kirchen beider Konfessionen predigten die Geistlichen den Chefs der Stahlkonzerne ins Gewissen, mit einer Menschenkette vom Stahlwerk bis zum Arbeitsamt demonstrierten 3000 Bürger für den Erhalt des Osnabrücker Stahlwerks.

1987 waren Stadt und Land in Aufruhr, weil die Hiobsbotschaften aus der Stahlindustrie nicht abrissen. Eine Abteilung nach der anderen musste schließen, weitere Arbeitsplätze gingen zu Hunderten verloren. Es war ein letztes großes Aufbäumen gegen das Ende des Stahlstandorts Osnabrück, das sich bereits abzeichnete.

In seinen besten Zeiten Ende der 1960er-Jahre gab das Klöckner-Stahlwerk in Osnabrück fast 5000 Menschen Arbeit. Dann kam in den 70ern die Stahlkrise. Immer weniger Stahl wurde nachgefragt. Der Wiederaufbau der Städte und Industrien war vollzogen, im Schiffbau stockte es, Flaute auch im Kernkraftwerksbau. Ostblockländer, die unbedingt Devisen brauchten, und westeuropäische Staaten, die aus Furcht vor hohen Arbeitslosenzahlen ihre Stahlindustrie subventionierten, unterboten sich gegenseitig bei den Stahlpreisen. Sinkende Nachfrage bei sinkenden Preisen setzte eine tödliche Abwärtsspirale in Gang.

Das Osnabrücker Stahlwerk, das seit 1923 zusammen mit der Georgsmarienhütte zum Klöckner-Konzern gehörte, war in seinem bisherigen Zuschnitt nicht überlebensfähig. 1984 fusionierten Klöckner und Krupp ihre Stahlaktivitäten, 1987 kam Thyssen auch noch hinzu – „SKK“ und „VSG“ waren jedoch nur Durchgangsstationen eines Todes auf Raten. Jede Fusion war verbunden mit Teilamputationen.

1989 schließlich war der Ofen ganz aus. Übrig blieb die Mechanische Bearbeitung als „Kaltbetrieb“ unter der Firma Magnum. Und auch die ist seit Beginn dieses Jahres Geschichte.