Totschlagsprozess in Landshut Prozess gegen Osnabrücker Arzt: Zeuge zweifelt an Weinkrampf

drea Landshut. Im neu aufgerollten Prozess gegen einen Frauenarzt aus Osnabrück, der seine Frau getötet haben soll, hat am Mittwoch der Nachbar des Ehepaares vor dem Landgericht Landshut ausgesagt. Die Zeugenaussage war mit Spannung erwartet worden: Der 56-jährige Geologe war als Erster am Tatort gewesen, nachdem der Angeklagte bei ihm geklingelt und um Hilfe gebeten hatte.

Der renommierte Gynäkologe, der zuletzt Teilhaber einer Frauenarztpraxis in Erding war, muss sich seit Ende April erneut wegen Totschlags vor der sechsten Strafkammer des Landgerichts Landshut verantworten. Die erste Strafkammer des Landgerichts hatte ihn im Januar 2015 freigesprochen. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil aber einkassiert. Der 57-Jährige bestreitet nach wie vor die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, seine 60-jährige Ehefrau am 4. Dezember 2013 im Bad des gemeinsamen Reihenhauses in Erding massiv verprügelt und dann erstickt zu haben.

Blaue Flecken an den Armen

Dem Nachbarn waren an der Leiche sofort viele blaue Flecke an den Armen aufgefallen, wie er gestern vor Gericht sagte. „Ich hielt sie damals irrtümlich für Totenflecken.“ Als er gemeinsam mit dem Angeklagten das Bad betreten habe, sei ihm sofort klar gewesen, dass dessen Frau tot war; „auch wenn ich kein Arzt bin“. Er habe noch versucht, die Beine zu bewegen, aber die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt: „Da war klar, dass eine Erste Hilfe nicht mehr in Frage kam.“ Er sei in den vergangenen Jahren oft darauf angesprochen worden, ob ihm dies nicht komisch vorgekommen sei, dass ein Arzt ihn um Hilfe bitte, so der Zeuge. Aber daran habe er damals keinen Gedanken verschwendet.

Seltsamer Weinkrampf

Seltsam sei ihm indes ein Weinkrampf vorgekommen, den der Angeklagte bekommen habe, nachdem er ihm gesagt habe, dass da nichts mehr zu machen sei. „Das kam einfach nicht von Herzen.“ Eine weitere seltsame Szene sei für ihn gewesen, als der Arzt seine Brille „eher heftig“ von sich geworfen habe. „Was macht er denn jetzt“, habe er sich gedacht; das habe einfach nicht zu der disziplinierten Persönlichkeit seines Nachbarn gepasst. Dennoch sei er damals davon ausgegangen, die Frau sei gestürzt und habe sich unglücklich den Kopf angeschlagen. Eine halb volle Flasche Wein, die neben der Tür zum Badezimmer gelegen sei und die er wieder aufgestellt habe, habe ihn in diese gedankliche Richtung gelenkt.

Lieber Weißwein als Kaffee

Der Kontakt zu dem Ehepaar habe sich auf ein nachbarschaftliches Verhältnis beschränkt, so der Zeuge. Von einem Alkoholismus der Frau habe er damals nichts mitbekommen. Er habe ihr nur einmal, Monate vor der Tat, vormittags einen Kaffee bei sich zuhause angeboten, nachdem sie beide im Garten gearbeitet hätten. „Ein Glas Weißwein wäre mir lieber“, habe die Nachbarin da unverblümt gesagt. Er habe dann tatsächlich eine Flasche zuhause gehabt und diese für sie geöffnet, während er seinen Kaffee getrunken habe. Danach sei die halbe Flasche leer gewesen.

Sarkastisch und zynisch

Von wiederholten, lautstarken Streitereien des Ehepaares auf der Terrasse, von denen eine andere Nachbarin vor Gericht berichtet hat, hat der Geologe nichts mitbekommen. Und das Haus sei gut isoliert. Allerdings seien sie einmal zum Abendessen bei den Nachbarn eingeladen gewesen und da sei seiner Frau und ihm schon „ein eigenartiges Verhältnis“ zwischen den beiden aufgefallen. Die Frau des Angeklagten sei sarkastisch und zynisch gewesen; habe auf seine Kosten unterhalten wollen. „Die konnte gut austeilen“, sagte der Angeklagte und bestätigte damit die Aussage eines weiteren Zeugen, der Ähnliches von einer anderen Essenseinladung zu berichten gewusst hatte.

Wie Helikopter-Eltern

Andrerseits sei sie voller Bewunderung für ihren Mann gewesen. Auch bei dem vormittäglichen Glas Weißwein habe sie nur gute Worte für ihn gehabt, sagte der Nachbar und verglich sie mit Helikopter-Eltern. Bei dem Abendessen sei sie allerdings peinlich gewesen und über das Ziel hinaus geschossen. Der Angeklagte habe aber in keiner Weise auf die Provokationen seiner Frau reagiert - ein Verhalten, das den Zeugen vor Gericht zu dem flapsigen Kommentar veranlasste: „Hätte mich meine Frau so behandelt, hätte ich ihr später den Hals umgedreht.“

Der Prozess wird am 29. Mai fortgesetzt.