Lotter Straße: Neuer Investor Hagedornsche Fabrik in Osnabrück wird Wohn- und Büroloft

Osnabrück. Das neue Wohnquartier Mitte-West ist längst bezogen, aber die ehemalige Hagedornsche Chemiefabrik an der Lotter Straße sieht noch so aus wie 2010, als die Produktion eingestellt wurde. Das soll sich bald ändern. Geplant sind Lofts für Wohnungen und Büros.

Vier Stockwerke, symmetrisch angeordnete Fenster mit flachen Rundbögen, in der Mitte die Jahreszahl 1897: Hinter der denkmalgeschützten Industriefassade wurden schon Lenkergriffe für Fahrräder hergestellt, Tischtennisbälle aus Zelluloid und Pigmentpräparationen zum Bedrucken von Chipstüten oder Joghurtbechern. Immer wieder kam es in dem Gebäude zu kleineren Bränden, weil mit leicht entzündlichen Materialien gearbeitet wurde.

Ein Ort für Turmfalken

2010 verlegte der Kunststoffhersteller Hagedorn die Produktion nach Lingen. Der Baukonzern Hochtief, der die Projektentwicklung für das Sanierungsgebiet Mitte-West übernahm, kündigte an, in dem Industriegebäude „hochwertige Loftwohnungen und Büroflächen“ einzurichten. Aber während auf dem Hagedorn-Gelände und auf dem ehemaligen Busdepot die Neubauten aus dem Boden schossen, blieb es in der Fabrik ruhig. So ruhig, dass ein Turmfalkenpärchen vor einem Jahr sogar in einem Lüftungsrohr brüten konnte.

Inzwischen hat Hochtief die 120 Jahre alte Immobilie an die Hageloft GmbH verkauft. Deren Gesellschafter Jens Bormann und Elmar Grimm kündigen an, dass sie die Grimm Holding beauftragt haben, das historische Fabrikgebäude samt Pförtnerhaus in Zusammenarbeit mit dem Münsteraner Architekturbüro Kresings zu revitalisieren. Im südlichen Teil, der dem Quartier zugewandt ist, würden „außergewöhnliche Wohnlofts“ entstehen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Sie sollen als Eigentumswohnungen vermarktet werden. Über Wohnungsgrößen und -preise wollen die Investoren noch keine Angaben machen.

Bots hinter alten Mauern

Den nördlichen Teil an der Lotter Straße will die Muuuh Group als Büroloft nutzen. Das von Jens Bormann gegründete Unternehmen hat sich auf Bot-gestützte Kundenmanagementlösungen spezialisiert. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Der Einzug ist für 2018 geplant.