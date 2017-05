Sieger des Maibaum-Wettbewerbs Großartige Stimmung bei der NOZ-Maibaum-Party im Alando

Osnabrück. Die Sieger der 15. Auflage des Maibaum-Wettbewerbs der Neuen OZ stehen fest: Bei einer großen Party im Alando in Osnabrück wurden am Abend vor Christi Himmelfahrt fünf Bäume ausgezeichnet, die kleiner als acht Meter sind, zehn Bäume, die größer als acht Meter sind, und drei Bäume gewannen in der Sonderkategorie „Fotoaktion“. Unter dem Motto „Dabeisein ist alles“ startete anschließend eine gemeinsame Party der gesamten Maibaumteams.

Mehr als 130 Teams hatten sich in diesem Jahr am Maibaum-Wettbewerb der Neuen OZ beteiligt. Die oftmals mit viel Liebe und Kreativität geschmückten Maibäume wurden in zwei Kategorien – Bäume bis acht Meter und Bäume über acht Meter Höhe – von der Jury bewertet. Die Jurymitglieder Guido Hartstang (NOZ), Constantin Binder (NOZ), Marc Kappler (Autohaus Rahenbrock) und Burkhard Riepenhoff (Landkreis Osnabrück) ließen in ihre Entscheidung das Ergebnis des Online-Votings mit einfließen und hatten dennoch die Qual der Wahl.

Gute Stimmung schon vor der Siegerehrung

Viele Maibaum-Teams hatten wie das Team „Campingplatz Fuchsbau Ludwigsee“ schon Stammplätze im Alando, von denen aus die gut gelaunten Partygäste der Siegerehrung entgegenfieberten. Die Camper vom Ludwigssee überbrückten die Zeit mit ersten Schunkelrunden und spekulierten: „Wir sind sicher im Finale.“ Dann begrüßte Hartstrang alle und erklärte unter dem Jubel seiner Zuhörer: „Vielfalt ist Trumpf, Gemeinschaft ist Trumpf, Spaß ist Trumpf – und genauso soll es beim Maibaum-Wettbewerb der NOZ auch sein.“ Außerdem betonte er, beim ganzen Wettbewerb ginge es letztendlich nicht um ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander: „Wir hier in der Region stellen etwas auf die Beine. Wir lassen andere teilhaben. Wir haben Spaß und feiern zusammen“, so Hartstrang, bevor er das Prozedere der Beurteilung und die Arbeit der Jury erläuterte. Auch Jury-Mitglied Riepenhoff hatte vorher schon der Redaktion erklärt: „Wenn so ein Maibaum in einer Nachbarschaft die Freundschaft fördert und nur ein Nachbarschaftsverfahren vor Gericht dadurch verhindert wird, ist schon viel gewonnen.“

Gewinner, Gewinner, Gewinner

NOZ-Redakteur Stefan Alberti präsentierte gemeinsam mit Hartstang und Riepenhoff die Gewinner auf der Bühne des Alando Palais in Osnabrück. Das Team „Campingplatz Fuchsbau Ludwigsee“ aus Melle, das 2015 zum ersten Mal „just for fun“ – also rein aus Spaß mitgemacht hatte – belegte bereits 2016 Platz fünf in der Kategorie „Bäume kleiner als acht Meter“. Diesmal war der Jubel besonders laut, als das feierfreudige Team den ersten Platz abräumte. Zuvor gab es bei den Campern schon ein wenig bange Gesichter, als bei den Plätzen fünf bis zwei stets andere ihre Siegerurkunden auf der Bühne abholten. „Super, damit haben wir nicht gerechet“, rief Ralf Ingenpass vom „Fuchsbau-Team“ nach deren Siegertanz auf der Bühne. Alberti kommentierte die Freude der Camper: „Ich will gar nicht wissen, was morgen auf dem Campingplatz los ist.“ Die „Nachbarschaft am Pingelstrang 46-56“ aus Wallenhorst konnte sich ebenfalls eindeutig verbessern: Nach Platz vier im vergangenen Jahr belegten die Wallenhorster diesmal den zweiten Platz. Die weiteren „kleinen Siegerbäume“ kamen alle drei erstmals unter die Top 5. Besonders selbstbewusst zeigte sich „El Präsidente“ alias Michael Wolf von den fünftplatzierten „Nachbarn Deluxe“ aus Melle. Auf die Frage, ob sie mit dem Einzug ins Finale gerechnet hätten, antwortete er: „Ja, damit haben wir gerechnet.“

Die Verlosung

Ihren ersten Preis des Abends gewann „Die Maibaum GmvD (Gesellschaft mit viel Durst)“ aus Bramsche bei der traditionellen Verlosung der Maibaum-Party: Die gut gelaunten Bramscher konnten sich über 16 Karten für das Gerry-Weber-Oktoberfest in Halle freuen. Zwar hofften sie unabhängig davon auf ihren zweiten Sieg beim Maibaum-Wettbewerb, doch Jens Koschnick fand: „Eigentlich geht es nicht darum, ob man gewinnt oder nicht. Wir sind einfach eine schöne Gemeinschaft.“

Viele altbekannte Teams

Bei den Maibäumen der Wettbewerbskategorie „größer als acht Meter“ waren acht Teams bereits 2016 unter den Top 10 gewesen. Allerdings gab es sowohl Auf- als auch Absteiger: Über den ersten Platz freute sich „Die Maibaum GmvD (Gesellschaft mit viel Durst)“ aus Bramsche unbändig. Die Bramscher jubelten eigentlich schon siegessicher, als der dritte Platz genannt wurde. Die Gruppe hatte sich diesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht und ein Storchennest oben auf den Maibaum gesetzt: „Denn vor zwanzig Jahren war bei uns in Bramsche das letzte Mal ein Storchenpaar. Das ist für uns ein sehr emotionales Thema“, erklärte Koschnick.

Eine Klasse für sich

Während die Bramscher sich nach ihrem Sieg kaum wieder beruhigen konnten, versuchte Maik Depke vom „Maibaumteam Haltern“ ihnen zu gratulieren. „Bayern München des NOZ-Maibaum-Wettbewerbs“, nannte Alberti die vielfachen vorherigen Sieger. Diesmal belegten diese einen guten sechsten Platz, obwohl ihr erklärtes Motto lautete: „Mehr feiern, weniger arbeiten“, so Depke, bevor er an Koschnick gewandt hinzufügte: „Aber nächstes Jahr greifen wir wieder an.“ Doch zunächst gratulierten und bejubelten die Halterner alle anderen diesjährigen Gewinner.

Aufsteiger und Absteiger

Und sonst so? Um zwei Plätze verbessert hatten sich die diesjährigen Zweitplatzierten: „Die Nachbarschaft Kuhlen-Dobben“ aus Bad Essen. Einen Platz abgestiegen ist jedoch das Team vom „Jeggener Kreisel“ in Bissendorf: Es wurde diesmal Dritter, nach Platz zwei in 2016. Aber auch die Bissendorfer fanden: „Alles gut.“ Sie haben bei allen 15 bisherigen Maibaum-Wettbewerben der NOZ mitgemacht und wurden von Alberti gelobt: „Das ist echte Maibaumtradition.“ Und auf 15 Teilnahmen konnten bei der großen Party im Alando nur wenige andere Maibaumteams zurückblicken.

Neu in den Top 10

Jedes Jahr gibt es aber auch immer wieder Teams, die dank Kreativität und guter Umsetzung neu unter die besten zehn Bäume kommen. Diesmal waren dies die „Dorfgemeinschaft Ellerbeck“ aus Bissendorf auf Platz 10 und die „Staudensiedlung“ aus Osnabrück auf Platz acht. „Wir sind schon das 13. Mal mit dabei, doch zum ersten Mal unter den Besten“, berichtete Eleonore Broermann aus der „Staudensiedlung“ strahlend.

Neue Siegerkategorie

Außerdem gab es beim beliebten Maibaum-Wettbewerb der Neuen OZ in diesem Jahr eine Neuerung: Alle Teams waren aufgerufen, die Entwicklung ihres Maibaumes fotografisch zu dokumentieren und die Bilder auf der Themenseite www.noz.de/maibaum hochzuladen. Für die kreativsten Fotodokumentationen wurden folgende Maibaum-Teams bei der Alando-Party ausgezeichnet: „Die Maibaumeulen“ aus Wallenhorst und die „Nachbarschaft Ellerkamp“ aus Georgsmarienhütte sowie „Die Allendorfer“ aus Hilter. Zwei dieses Teams konnte sich zudem über einen Platz unter den Top 10 freuen: „Die Maibaumeulen“ wurden bei den „großen Bäumen“ Vierte und „Die Allendorfer“ belegten Platz acht.