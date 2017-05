Veranstaltung in Osnabrück Seifenkistenrennen am Hauswörmannsweg startet um 9 Uhr

Osnabrück. Die Vorbereitungen für das Osnabrücker Seifenkistenrennen laufen aktuell auf Hochtouren. Start am Hauswörmannsweg ist heute um 9 Uhr.

Im Vorfeld des Rennens stand in den vergangenen Tagen nach Angaben der Stadtverwaltung die Anmeldung und der Rennkisten-TÜV an. Nicht nur die Seifenkisten-Piloten und Erbauer kamen zum Gemeinschaftszentrum am Ziegenbrink, das das Seifenkistenrennen organisiert. Auch einige Sponsoren und Stadtrat Wolfgang Beckermann nutzten die Gelegenheit, sich die neusten Seifenkisten anzuschauen.

Erstes Seifenkistenrennen

Für Beckermann, der Ende vergangen Jahres nach Osnabrück wechselte, ist es das erste Seifenkistenrennen am Hauswörmannsweg: „Ich wusste, das ist hier ein großes Ereignis. Deshalb habe ich mich vorher informieren lassen und bin echt begeistert.“ Es ist das 17. Seifenkistenrennen in Folge, für das sich wieder rund 150 Piloten ab sieben Jahren angemeldet haben. „Möglich ist das nur, weil sich viele auf unterschiedliche Art und Weise ehrenamtlich engagieren. Das ist eine tolle Gemeinschaftsleistung“, wird Beckermann in einer Pressemitteilung zitiert.

Computermaus als Seifenkiste

Zwei der Piloten, die heute mit ihrer „rasenden Kiste“ an den Start gehen sind die 14-jährigen Zwillinge Lewi und Schimon. Sie nehmen bereits seit fünf Jahren an den jährlichen Bauaktionen des Gemeinschaftszentrums unter der Leitung von Paul Hahn teil, und fuhren schon im rollenden Feuerzeug, einem Radiergummi, einem Spaceshuttle und einer Yacht beim Seifenkistenrennen mit. Diesmal starten sie mit ihrer ersten selbst entworfenen und fast ganz alleine gebauten Seifenkiste – einer Computermaus. „Den meisten Spaß macht das Bauen.“ Allerdings sei das diesmal um einiges schwerer gewesen, weil sie versucht haben, möglichst alles selbst zu machen. Ihre Seifenkiste war jedoch nicht die einzige neue für das Rennen. Zu den neuen, und am Tag der Registrierung besonders neugierig beäugten Fahrzeugen zählten unter anderem ein Opel Dragster, ein Karmann Ghia und ein Schaufelraddampfer.

Hoffen auf gutes Wetter

Während draußen vor dem Gemeinschaftszentrum am Ziegenbrink die Schlange bei der Registrierung langsam kürzer wurde, spekulierten drinnen Sponsoren und Organisatoren über das Wetter. Alle zeigten sich optimistisch und auch Andrea Krüßel, Leiterin des Ziegenbrinks erklärte. „Traditionell haben wir beim Probetraining Regen und am Renntag schönes Wetter.“ Bei Günter Teske probierte derweil Paul (12), ob der Sitz seiner Renn-Rakete nun besser passte. Teske hatte diesen gerade umgesetzt: „Das ist mein zweites Rennen“, so Paul, der gemeinsam mit Schwester Nina (8) an den Start gehen wird.

Sieben Klassen

Die Piloten starten heute von 9 bis 19 Uhr in sieben Klassen, unter anderem in der OS-Junior, OS-Senior, FUN-Klasse und Roadrunner. Die jüngsten Rennfahrer werden sieben Jahre sein, die Ältesten erfahrungsgemäß um die 80 Jahre. Während die Seifenkisten mit bis zu 40 Stundenkilometern den Hauswörmannsweg herunter rasen, findet rings herum ein Familienfest statt. Dabei sorgen Kindermusiker Frank und seine Freunde, Clown Lille und Spielgeräte wie Hüpfburg und Bungeetrampolin für Abwechslung, während sich die Besucher unter anderem mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Pizza, Waffeln und Crêpes oder Eis stärken können.

Hilfe auch vom THW

Damit auch nicht so finanzstarke Familien an dem Event teilnehmen können, verteilten die Osnabrücke und der Ziegenbrink jeweils entsprechende Gutscheine. Zu den ehrenamtlichen Helfern, die für die Sicherheit zuständig sind, gehören rund 170 junge Mitglieder des Technischen Hilfswerkes (THW). Sie kommen aus ganz Deutschland. „Am weitesten fahren die THWler aus Friedrichshafen – 700 Kilometer. Aber die sind jedes Jahr mit dabei“, so Michael Schott vom THW.