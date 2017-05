Serie „Die Kunden und ich“ Osnabrücker Sexualtherapeut über Burn-out, Erektionsstörungen und Penispumpen

Osnabrück. Bedienungen, Ärzte, Müllmänner, Kassierer – in unserem Alltag haben wir immer mal wieder mit ihnen zu tun, doch selten machen wir uns darüber Gedanken, wie wir auf sie wirken. Wir haben daher einmal nachgefragt. Teil 36: einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie – Schwerpunkt Sexualmedizin.

Dr. Uwe Kinzel ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Sexualmedizin am Ameos-Klinikum in Osnabrück. Seit 25 Jahren arbeitet der 59-jährige Mediziner dort. Heute ist der gebürtige Leeraner Chefarzt der Psychiatrischen Institutsambulanz/Tageskliniken/Zentrale Aufnahme.

Herr Kinzel, warum wird man Psychiater und insbesondere Sexualtherapeut?

Während meines Medizinstudiums gab es einen Psychiater, der hochinteressante Vorlesungen gehalten hat. Das wollte ich weiter vertiefen und fortsetzen. Sexualtherapeut bin ich eher zufällig geworden.

Was führt die Menschen am häufigsten zu Ihnen?

Am häufigsten kommen die Menschen mit einer affektiven Störung, also einer depressiven Erkrankung, Schizophrenie oder Angststörung. Wir behandeln aber auch Menschen mit den verschiedensten Problemen wie ADHS, Autismus, Angst- und Zwangsstörungen sowie sexuellen Störungen. Letzteres ist mein Spezialgebiet. Psychische Erkrankungen treffen jeden Dritten. 40 Prozent der Verrentungen sind auf psychische Erkrankungen zurückzuführen.

Mit welchen sexuellen Problemen kommen die Menschen zu Ihnen?

Das sind Menschen mit Orgasmus-, Erektions- oder Präferenzstörungen. Sexuelle Störungen sind keinesfalls selten und betreffen 40 Prozent der Menschen. Wir behandeln auch Menschen mit sexuellen Identitätsstörungen, also Transsexualität. Letztlich kommt ein Querschnitt der Bevölkerung zu mir.

Was sind Präferenzstörungen?

Präferenzstörungen sind zum Beispiel Fetischismus, Exhibitionismus, Voyeurismus oder die Pädophilie.

Wenn etwa jemand auf Lack und Leder steht, die Partnerin aber nicht, dann ist das ein Problem. Womöglich wird diese Präferenz auch zur Sucht. Und wenn die Partnerin nicht mitmachen will, guckt sich der Patient vielleicht dauernd Internetpornos an. Wenn sich jemand dauernd Pornos anschaut, kann er dem normalen Sex womöglich nichts mehr abgewinnen. Aus Präferenzstörungen können auch Erektionsstörungen resultieren.

Wie helfen Sie diesen Menschen?

Zuerst erfolgt die Anamnese: Seit wann besteht das Problem, in welchem Umfang, in welchem Kontext, welcher Schweregrad liegt vor, ich schaue nach weiteren Faktoren wie Medikamenten, gibt es eine neue Partnerin et cetera. Dann erfolgt die körperliche Untersuchung samt Blutabnahme und Prüfen des Hormonstatus‘.

Inwiefern sorgt eine neue Partnerin für eine Störung?

Eine neue Partnerin ist eine neue Situation. Das kann bei dem Mann großen Druck erzeugen. Pornos suggerieren schließlich: Der Mann muss immer funktionieren.

Und dann?

Dann gucke ich, wie wir die Situation des Patienten verbessern können. In manchen Fällen hilft schon ein Entspannungstraining oder eine Beratung und Aufklärung. Helfen kann sonst auch ein Viagra-ähnliches Medikament oder eine Erektionshilfe wie eine Penispumpe, die Blut in den Penis pumpt. Zumeist ist jedoch eine Verhaltenstherapie erforderlich.

Ganz wichtig ist jedenfalls Aufklärung. Viele Menschen haben Vorstellungen, die nicht der Realität entsprechen. Ihr Wissen kommt aus der Pornoindustrie.

Gibt es Penispumpen etwa auf Rezept?

Ja. Aber billiger gibt es die im Sexshop.

Welche Rolle spielt Scham bei Ihren Patienten?

Der Schritt zu mir verlangt vielen sehr viel Mut ab. Der Anruf ist schon eine Schamschwelle, dann brauchen sie auch noch eine Überweisung vom Psychiater. Der Leidensdruck ist in der Regel schon sehr hoch.

Sexuelle Störungen sind noch immer ein Tabu, junge Menschen oder Paare sind da aber etwas entspannter und kommen eher. Aber gerade für junge Männer sind Erektionsstörungen mit 19 oder 20 sehr belastend. Die Partnerin ist in der Regel zuerst verständnisvoll, aber irgendwann möchte sie ja auch mal ...

Wie gehen Sie mit Pädophilen um?

Wenn ein pädophiler Mensch mein Patient wird, dann ist es meine Aufgabe, diesem Menschen zu helfen, dass er nicht übergriffig wird oder nicht wieder. Und es gilt zu unterscheiden: Nicht jeder Pädophile ist ein Straftäter. Pädophile haben sich ihre Präferenz für Kinder nicht ausgesucht, so wie Heterosexuelle sich ihre sexuelle Orientierung auch nicht ausgesucht haben –Pädophilie ist nicht gleichzusetzen mit pädosexuellen Straftaten.

Muss man sich vor Ihren Patienten fürchten?

Nein. Das ist ein Stigma. Das besagt: Psychische Kranke sind immer gewalttätig, vor ihnen muss man immer Angst haben. Aber das ist im Film so, nicht in der Realität.

Haben Sie sich schon mal vor einem Patienten gefürchtet?

Ich habe keine Angst vor meinen Patienten, das musste ich auch noch nicht. In den 25 Jahren wurde ich lediglich zweimal bedroht.

Gibt es ADHS eigentlich wirklich?

Ja, das gibt es definitiv. Wir behandeln hier aber nur Erwachsene. Generell lässt sich ADHS gut behandeln – mit Medikamenten wie Methylphenidat, einem Coaching und einer Verhaltenstherapie. Medikamente sind aber nicht die erste Lösung, aber vielleicht nötig, wenn die Erkrankung das Arbeits- oder Familienleben zu sehr beeinflusst. Viele, die zu uns kommen und angeblich ADHS haben, haben es aber gar nicht, sondern womöglich eine depressive Störung.

Und was ist mit Burn-out?

Das ist keine Erkrankung nach ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten; Anm. d. Red.). Oftmals steckt eine depressive Erkrankung dahinter. Aber es ist einfacher zu sagen, ein Burn-out zu haben. Dabei beschränkt sich dieser auf die Arbeit. Man ist überarbeitet. Beim Burn-out ist die Diagnose aber zumeist eine depressive Erkrankung. Bei dieser hat man das Stigma eines antriebsarmen Schlappis. Bei einer Depression spielt aber nicht nur die Arbeit eine Rolle, sondern auch Umwelteinflüsse, genetische Einflüsse, die Erziehung, körperliche Ursachen. Burn-out wird inflationär verwandt.

Nehmen Sie die Probleme der Patienten mit nach Hause?

Manches nehme ich schon mit nach Hause, man kann nicht einfach alles abschütteln.

Psychologen sagt man nach, sie hätten das nur studiert, weil sie selbst ein massives psychologisches Problem hätten. Wie ist das bei Ihnen als Psychiater?

Ich war jedenfalls noch nie zur Behandlung hier, und ein Burn-out ist nicht in Sicht (lacht).

Schon mal selbst eine Zwangsjacke anprobiert?

Nein, die habe ich schon nicht mehr kennengelernt, und ich habe nie eine anprobiert.