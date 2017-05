Im grünen Grenzgebiet Wanderlust: Vom Osnabrücker Schölerberg nach Oesede

Osnabrück. Wandern in der Region Osnabrück: 13,5 Kilometer durch das grüne Grenzgebiet von Osnabrück und Georgsmarienhütte führt dieser Weg. Eine Strecke mit schönen Ausblicken auf den Teutoburger Wald.

13,5 Kilometer durch grünes Gebiet

Fischtreppe am Mühlenwehr

Abstecher möglich zur Klosterpforte und Klosterkirche

Bepackt mit Rucksäcken wartet ein Dutzend Wanderer in der Schölerbergstraße auf Gabi Witzel. Die Wanderführerin des Verschönerungs- und Wandervereins Osnabrück (VWO) ist mit dem Rest der Truppe im Bus vom Neumarkt angekommen und nimmt sie in Empfang. Es geht los über den Schölerberg Richtung Stadtgrenze und entlang des grünen Gürtels im Grenzgebiet von Osnabrück und Harderberg nach Kloster Oesede und von dort über Feldwege nach Oesede. 13,5 Kilometer liegen vor der Wandergruppe und damit viel Wald, viel Feld und viele schöne Ausblicke auf Land- und Ortschaften.

Der Streckenanfang fällt mit einem regionalen Wanderweg zusammen, der neben den Berufsbildenden Schulen Schölerberg beginnt. Gekennzeichnet ist er durch eine Raute und gehört zu den Wegen, die der VWO pflegt. Er führt hinauf auf in den Waldpark des Schölerbergs und vorbei am Zoo Osnabrück. Das Gebiet auf dem Schölerberg ist bereits seit dem 19. Jahrhundert ein gefragtes Erholungsgebiet. Die Stadt Osnabrück hat ihn in jüngerer Zeit mit Aussichtsplattformen aufgewertet.

Rast am Waldrand

Wo die Wanderer im Süden den Wald verlassen, öffnet sich der Blick auf Felder, Wiesen und Bauernhöfe. Hier ist die grüne Stadtgrenze erreicht, auch wenn es kurz darauf einmal weniger idyllisch auf eine Fußgängebrücke über die Autobahn 30 geht. Dafür empfängt die Gruppe kurz darauf schon wieder Waldluft. Mordsiek heißt das Waldstück, durch das es geht.

Nach diesem Forst folgt das Hotel Waldesruh, eine erste Einkehrmöglichkeit mit Café und Restaurant, die ihrem Namen in dieser ruhigen Gegend alle Ehre macht. Von der Gaststätte ziehen die Wanderer weiter nach Osten, wieder abwechselnd durch Wald und die freie Landschaft.

Hügelige Gegend typisch für die Region

An einem Waldrand vor Kloster Oesede machen sie schließlich Rast. Auf Bänken können sie ihre müden Beine ausruhen und den Blick in die Ferne schweifen lassen. „Ich finde diesen Weg landschaftlich sehr schön“, sagt Wanderführerin Gabi Witzel. Die hügelige Gegend sei typisch für das Osnabrücker Land.

Für die Rast ist die Gruppe ein kleines Stück nach links von dem mit der Raute gekennzeichneten Weg abgewichen. Sie folgt dem eingeschlagenen Weg weiter nach Osten und biegt schließlich nach Süden auf die Waldhofstraße ab, die am Reiterhof Gut Waldhof vorbeiführt.

Eine Treppe für Bachneunauge und Bachforelle

Die Bielefelder Straße kreuzen die Wanderer, um schließlich etwa nach einem Kilometer nach Kloster Oesede zu kommen. Durch eine Siedlung laufen sie vorbei an der Waldbühne Kloster Oesede, wo im Sommer Stücke für Kinder und Erwachsene aufgeführt werden. Von hier ist ein Abstecher über die Glückaufstraße in den Ort hinein, etwa zur 1704 errichteten Klosterpforte oder zur Klosterkirche aus dem 12. Jahrhundert.

Die Gruppe quert die Glückaufstraße und läuft über Bahnhof- und Mühlenstraße und schließlich nach links entlang an der Düte. Hier ist an einem Mühlenwehr eine Fischtreppe zu entdecken, die seit 2001 Bachforelle und Bachneunauge den Weg nach oben ermöglicht. Wenige Meter weiter folgt der Mühlenteich, auf dem im Sommer die Seerosen blühen.

Viele Einkehrmöglichkeiten am Ziel

Der von der Raute gekennzeichnete Weg führt nördlich des Teichs weiter nach Bad Iburg. Für die hier beschriebene Route geht es dagegen nach Südwesten auf die Straße In der Mühlenbreite und nach links auf den Mühlenweg. Zwischen Feldern zieht Gabi Witzel mit der Gruppe Richtung Westen nach Oesede. In der Ortschaft geht es schließlich auf befestigten Straßen weiter.

Die Wanderung endet auf dem Markt in Oesede, wo Bäckereien, eine Eisdiele und das Gasthaus Gildehaus Möglichkeiten zur Einkehr bieten. Wer noch Luft für eine Besichtigung hat, dem sei die im gotischen und neugotischen Stil erbaute Kirche Peter und Paul empfohlen, auch Düte-Dom genannt.

