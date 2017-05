Wie das Urteil Osnabrück betrifft Gericht kippt Hamelner Wildtierzirkusverbot – was ist mit Osnabrück?

Osnabrück. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat der Stadt Hameln untersagt, Zirkussen mit Wildtieren Gastspiele zu verbieten. Auf den Ratsbeschluss aus Osnabrück zum Wildtierverbot in Zirkussen habe das Urteil aber keine Wirkung, sagt die Verwaltung.

Wenig Zeit? Am Ende des Artikels gibt es eine Zusammenfassung.

Ab Samstag gastiert der Zirkus Charlies Knie an der Halle Gartlage, und er wird einige Wildtiere mitführen, etwa Kängurus und Zebras. Dabei hatte der Rat der Stadt Osnabrück am 8. Dezember 2015 beschlossen, Zirkussen mit Wildtieren* keine öffentlichen Flächen mehr zur Verfügung zu stellen. Die Osnabrücker Herdbuch-Genossenschaft als Haupteigentümer der Fläche (32.000 von 35.000m²) an der Halle Gartlage sollte bei dem Beschluss mitwirken – und schloss sich dem Wunsch an.

OVG gibt Zirkus Knie recht

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg urteilte am 2. März dieses Jahres über ein Gastspielverbot für den Zirkus‘ Knie in Hameln. Dieser wollte dort auf einer kommunalen Fläche gastieren. Der Rat der Stadt Hameln hatte am 15. Juni 2016 beschlossen, Zirkussen mit Wildtieren keine öffentlichen Flächen zur Verfügung zu stellen. Die Stadt begründete ihren Beschluss tierschutzrechtlich. Das OVG Lüneburg bewertete diesen als rechtswidrig – wie schon in erster Instanz das Verwaltungsgericht Hannover.

Urteil trifft Osnabrück nicht

Aufgrund dieses Urteils wollte die Osnabrücker SPD-Fraktion wissen, inwieweit das Urteil den hiesigen Ratsbeschluss betrifft. Im Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung gab es nun eine Antwort aus der Verwaltung. Darin heißt es: Das Urteil aus Lüneburg ist für Osnabrück irrelevant.

Der Verwaltung zufolge fragten Zirkusse in der Vergangenheit für Gastspiele auf nicht kommunalen Flächen nach – wie dem Platz der Halle Gartlage. Die Lüneburger Richter urteilten aber über nicht private Flächen. In Osnabrück gebe es keinen kommunalen Platz, der sich für einen Zirkus mit Wildtieren eignen würde, schreibt die Verwaltung.

Ferner hatte die Stadt Hameln ihr Wildtierzirkusverbot tierschutzrechtlich begründet – über das Tierschutzgesetz hinaus. Das Lüneburger Gericht entschied, für weitergehende tierschutzrechtlich begründete Verbote gebe es keine Rechtsgrundlage. Der Rat der Stadt Osnabrück hatte in seinem Beschluss aber keine tierschutzrechtlichen Gründe angeführt.

Stadt hält an Beschluss fest

Aufgrund dieser beiden Begründungen heißt es daher: „Aus Sicht der Verwaltung erzeugt daher der Beschluss des OVG Lüneburg faktisch keine Wirkung hinsichtlich des bestehenden Ratsbeschlusses.“ Daher werde sich die Verwaltung an den Beschluss halten. Ohnehin habe das Urteil des OVG Lüneburg keine Wirkung hinsichtlich privater Flächen.

Der Rat der Stadt Osnabrück könne seinen Beschluss zum Wildtierverbot daher aufheben, schreibt die Verwaltung, da er keine Folgen habe. Die Herdbuch-Genossenschaft sei in diesem Fall zu informieren.

Herdbuch-Genossenschaft behält Position bei

Diese werde sich weiter an den Ratsbeschluss halten, obgleich dieser keine Wirkung hat, sagt Ferdinand Hartmann, der die Halle Gartlage betreut. „Wir weisen bei Anfragen immer auf den Ratsbeschluss hin.“ Sollte sich ein Zirkus mit Wildtieren nicht mit dieser Antwort zufriedengeben, müsse das der Vorstand diskutieren. Ein Gastspiel einfordern könne ein Zirkus aber nicht: Schließlich ist die Fläche an der Halle in privater Hand der Herdbuch-Genossenschaft. Die Stadt hatte mit dem Verkauf der Fläche das Nutzungs- und Vermarktungsrecht an die Herbuch.Genossenschaft abgetreten.

Jetziges Gastspiel lange angekündigt

Das anstehende Gastspiel des Zirkus‘ Knie war von dem Ratsbeschluss aus Osnabrück noch nicht betroffen, da der Zirkus bereits zuvor eine schriftliche Zusage erhalten hatte. Der Zirkus drohte mit Schadenersatzforderungen im fünf- bis sechsstelligen Bereich, sollte die Herdbuch-Genossenschaft ihre Zusagen nicht einhalten. Das sollte aber das letzte Gastspiel eines Wildtierzirkus‘ an der Halle Gartlage sein, kündigte die Herbuch-Genossenschaft im August 2016 an.

Die Verwaltung gehe davon aus, dass sich der Rat im Nachhinein mit dem Thema erneut befassen wird, heißt es auf Nachfrage von einem Sprecher der Stadt.

Zusammenfassung:

Die Städte Hameln und Osnabrück erließen Gastspielverbote für Zirkusse mit Wildtieren. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg kippte aber den Ratsbeschluss aus Hameln.

Dennoch hat das Urteil der Verwaltung zufolge keine Konsequenzen für den Ratsbeschluss aus Osnabrück. Denn das Lüneburger Gericht urteilte über kommunale Flächen – in Osnabrück gibt es keine öffentlichen Plätze, wo Zirkusse gastieren könnten –, und ferner begründete Hameln das Verbot tierschutzrechtlich. Der Osnabrücker Rat tat dies nicht.

Die Herdbuch-Genossenschaft als Haupteigentümer der Fläche an der Halle Gartlage will sich weiterhin an den Ratsbeschluss halten, obgleich dieser obsolet ist. Somit bleibt es beim Ratsbeschluss: Künftig wird es wohl keine Zirkusse mit Wildtieren in Osnabrück geben. Als privater Eigentümer kann die Herdbuch-Genossenschaft selbst entscheiden, wen sie willkommen heißt.

* Als Wildtiere gelten der Verwaltung zufolge Affen, antilopenartige Tiere, Amphibien, Bären, Elefanten, Flusspferde, Giraffen, Greifvögel, Kängurus, Krokodile, Nashörner, Raubkatzen, Reptilien, Robben, Strauße und Zebras.