Vier gewaschene Komiker „Night Wash“ am 24. August in Osnabrück

„Night Wash“ am 24. August in Osnabrück MEC öffnen

Einer von vier: Don Clarke ist am 24. August bei „Night Wash“ in Osnabrück dabei. Foto: Guido Kollmeier

Osnabrück. Die Comedy-Show „Night Wash“ kommt immer wieder aus ihrem Kölner Waschsalon heraus und zieht durch die Lande. Am 24. August geht sie sogar an die frische Luft – wenn das Wetter gut ist. Dann kommen vier Comedians in den Innenhof des Hauses der Jugend in Osnabrück.