Hymnen für die Nassen Punk-Legende Slime im Bastard Club in Osnabrück

Immer noch kämpferisch ist die Punk-Band Slime, die am Freitag in Osnabrück spielt. Foto: Mirja Nicolussi

Osnabrück. Die Hamburger Punk-Band Slime hat Hymnen wie „Polizei, SA, SS“, „Deutschland muss sterben“ oder „Legal, illegal, scheißegal“ geschrieben. Wären sie politisch nicht so radikal, würden sie ihre Hymnen wie die Toten Hosen in Stadien mitgrölen lassen. Am Freitag, 26. Mai, kommt Slime in den Bastard Club in Osnabrück.