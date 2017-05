Mehr Gehirnwindungen Studio Braun am 30. Mai in der Osnabrück-Halle

Studio Braun am 30. Mai in der Osnabrück-Halle MEC öffnen

Das schlagfertige Humor-Kollektiv Studio Braun kommt am Dienstag nach Osnabrück. Foto: Juliane Werner

Osnabrück. Jetzt ist es raus. „Drei Farben Braun“ heißt das Buch des Humor-Trios Studio Braun. Am Dienstag, 30. Mai, ist das „norddeutsche Exzellenzcluster“, so die Braunen über sich selbst, in der Osnabrückhalle.