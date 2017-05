Erster Besuch Warum Osnabrücks Partnerstadt Evansville Trump wählte

Evansville. 26 Jahre nachdem der Freundschafsvertrag von Osnabrück mit der Stadt Evansville unterschrieben wurde, hat eine 20-köpfige Osnabrücker Delegation aus Politik und Wirtschaft Evansville besucht.

Schon am Flughafen bereiten Evansviller den Osnabrückern einen herausragenden Empfang, der von zwei regionalen Fernsehsendern medial in Szene gesetzt wird. Ob Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, Motoren-Service-Unternehmer Bernard Storm oder der 22-jährige Zimmermeister Jakob Bolte, Fernsehkameras begleiten und Fernsehmoderatorinnen interviewen sie wie Stars.

„Die nennen uns hier sister city“

Der feierliche Empfang setzt sich im erst vor wenigen Monaten fertiggestellten „Doubletree Hilton Hotel“ im Zentrum fort. Larry Miller sorgt mit seinem Akkordeon für das passende Entree. Die Osnabrücker Bürgermeisterin Birgit Strangmann liest fasziniert die im Eingang aufgestellten Schilder vor: „Die nennen uns hier sister city. Ich bin begeistert, wie warmherzig wir hier empfangen werden.“ Mit so einem großen Bahnhof hätte sie nicht gerechnet.

„Meine Kinder haben in Osnabrück studiert“

Der Musiker Miller erklärt seine Begeisterung, die ihn fast zu Tränen rührt: „Meine Kinder haben in Osnabrück studiert. Wir haben schon in den 80er Jahren daran gearbeitet, die Partnerschaft aufzubauen, auch wenn der Freundschaftsvertrag erst 1991 offiziell von den Bürgermeistern unterschrieben wurde. Vorher und später gab es aber natürlich Verbindungen durch meine Blaskapelle, mit der wir auch bereits in Osnabrück gespielt haben.“ Zwar waren seither Schüler-, Studentengruppen und Privatleute in Evansville, aber noch keine offizielle Delegation mit Bürgermeister oder IHK-Hauptgeschäftsführer.

Handschlag besiegelt die Freundschaft

Auf dem Weg zum Dinner wird deutlich, wie die Stadt sich herausgeputzt hat. Eigens zu diesem Anlass verlegten die Amerikaner Rollrasen, wie der Bürgermeister erläutert. Imposant geht es im neuen Gebäude der „Old National Bank“ direkt am Ohio River, einem riesigen Nebenfluss des Mississippi, weiter. Die Aussicht aus dem Veranstaltungsraum der Bank mit bodentiefen Glasfronten ist atemberaubend. Zum Sonnenuntergang lassen die beiden Stadtoberhäupter Wolfgang Griesert und Lloyd Winnecke den Blick schweifen und reichen sich zur Besiegelung ihrer Freundschaft die Hand. In Momenten wie diesen wird deutlich, warum die 110.000-Einwohner-Stadt sich den Spitznamen „River City“ redlich verdient hat.

Partnerschaft weiter ausbauen

Beim offiziellen Empfang feiern die beiden Städte den inoffiziellen Neuanfang ihrer Partnerschaft. In den 26 Jahren seitdem der Freundschaftsvertrag geschlossen wurde, hat es Osnabrück nicht geschafft, Evansville mit einer offiziellen Delegation zu besuchen. Griesert spricht zumindest von einer Erneuerung der freundschaftlichen Beziehungen. Eine Erklärung dafür, warum die charmante Stadt am Ohio nicht schon vorher besucht wurde, hat er nicht und verweist darauf, dass er erst 2013 Oberbürgermeister von Osnabrück wurde. Er betont: „Es ist wichtig, die Partnerschaft noch weiter auszubauen. Die vielfältige Zusammensetzung unserer Delegation belegt das große Interesse unserer Freundschaft.“ Er verweist nicht nur auf die vielen Unternehmer, die Geschäftskontakte knüpfen wollen, sondern auch auf den Präsidenten der Hochschule Osnabrück, Andreas Bertram, Bürgermeisterin Birgit Strangmann, Bürgermeister Uwe Görtemöller, Ratsvorsitzende Eva-Maria Strangmann sowie IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf und Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Sven Ruschhaupt.

( Weiterlesen: Osnabrück trotzt Trumps „America First“)

Symbol internationaler Zusammenarbeit

Winnecke schenkt Griesert ein Bild von einer Luftaufnahme der Stadt Evansville mit einer Gravur auf Deutsch und Englisch als „Symbol unserer internationalen Zusammenarbeit und kulturellem Verständnis“. Darunter findet sich das neue Logo der Stadt „E is for everyone“, was so viel bedeutet wie „Evansville ist für alle da“.

Helfen, Trumps Politik in die richtige Richtung zu lenken

Diesen Slogan hätten viele Osnabrücker von einer Stadt, die bei der Wahl des US-Präsidenten mit 60 Prozent für den nationalistischen Donald Trump gestimmt hat, nicht erwartet. Evansville spaltet dieses Thema. Auf der einen Seite gibt es Leute wie Lisa Jones, die gerne Hillary Clinton als Präsidentin gesehen hätten. Sie fordert: „Wir müssen jetzt unsere Stimmen gegen ihn erheben. Unsere Partnerstadt Osnabrück und der Rest der Welt müssen uns helfen, seine Politik in die richtige Richtung zu lenken. Er hat keine politische Erfahrung und deshalb müssen wir ihm beibringen, dass er eine Regierung nicht mit Deals wie ein Unternehmen führen kann.“ Sie spricht der Friedensstadt Osnabrück aus dem Herzen, als sie sagt: „Unsere Nation wurde von Einwandern gegründet. Die Idee von Amerika basiert auf dem Grundgedanken von Freiheit. Wenn er sagt, dass wir kein Einwanderungsland sind, deshalb die Grenzen schließt und Mauern baut, dann sind das nicht die Vereinigten Staaten von Amerika.“ Es müsse eine andere Lösung als Mauern gegen die zunehmende Migration geben. Jones erklärt das Votum der Mehrheit auch in Evansville pro Trump mit einer Protestwahl. „Es gibt Leute, die sich abgehängt fühlen, wenig Geld verdienen, keinen Job bekommen und die gegen einen Staat gestimmt haben, der sich zu viel einmischt.“

Er hat die Leute so angesprochen, dass sie ihn verstanden haben

Lloyd Winnecke, der sich vor Jahren als Republikaner in einer Stadt mit einem von Demokraten dominierten Rat als Bürgermeister durchsetzen konnte, begründet das Votum für seinen Parteikameraden: „Er spricht Leute so an, dass sie ihn verstehen.“ Auch wenn die Arbeitslosigkeit vor Ort nur bei knapp vier Prozent liege, so hätten sich doch viele enttäuscht darüber gezeigt, dass bei der Evansviller Firma Whirlpool 1400 Leute ihre Arbeit verloren und die Arbeitsplätze dann größtenteils nach Mexiko verlagert wurden. Er fügt hinzu: „Die Wähler stimmen Trump vielleicht nicht in jedem Punkt zu, aber dafür bei den Themen, die ihnen besonders wichtig sind.“ Hinzu komme, dass Vizepräsident Mike Pence von 2013 bis 2017 ein erfolgreicher Gouverneur von Indiana, dem Bundesstaat von Evansville war.

„Die Bürger haben für die Wirtschaft gestimmt“

Für den konservativen Unternehmer und überzeugten Trump-Fan David Nussmeier ist die Sache ganz klar: „Die Bürger haben für die Wirtschaft gestimmt.“ Er fragt sich, warum das Land nicht wie ein Unternehmen geführt werden sollte und fügt hinzu: „Viele stimmen Trump auch zu, dass wir aufhören sollten, Weltpolizei zu spielen. Wir geben viel Geld dafür aus, dass wir in Länder einmarschieren und uns unbeliebt machen, indem wir ihnen sagen, was sie zu tun haben.“ Auch bei den seiner Ansicht nach viel zu hohen Nato-Mitgliedsbeiträgen der USA ist Nussmeier mit Trump auf einer Linie. Die anderen Länder würden in dem Bündnis stark von Amerika profitieren und müssten daher auch einen entsprechend höheren Teil der Kosten tragen. Auch vier Monate nach der Amtseinführung würde er immer noch dieselbe Wahl treffen: Trump versuche, Dinge zu verändern, die Demokraten ließen ihn aber nicht machen.

( Weiterlesen: USA-Experten rechnen nicht mit Trumps Strafzöllen)

Die Leute wollten einfach den kompletten Wechsel

Einer Meinung ist das in dieser Causa gespaltene Evansville nur in einem Punkt: Auf die Politik in der Stadt und die partnerschaftlichen Beziehungen zu Osnabrück wird Trump keinen Einfluss haben. Selbst die Ratsvorsitzende in Evansville, Missy Mosby, die selbst Demokratin ist, erklärt gelassen: „Die Leute wollten einfach den kompletten Wechsel. In Evansville wird das aber nichts ändern. Wir werden uns hier immer sehr schnell einig, was für unsere Stadt am besten ist.“

Nicht der letzte Osnabrücker Besuch in Evansville

Und wie gut die Partnerschaft zu Osnabrück für ihre Stadt ist, zeigt sich nach zwei Tagen mit ihren Osnabrücker Freunden am Dienstagabend. Politik und Wirtschaft erklären beim Abendessen unisono: „Zur Maiwoche kommen wir nächstes Jahr nach Osnabrück.“ Greg Wathen von der Wirtschaftsförderung ist von dem Erfolg der Partnerschaft überzeugt: „Dieser erste Besuch einer Osnabrücker Delegation in Evansville wird sicher nicht der letzte gewesen sein.“