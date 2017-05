Starke Farben und 3-D-Effekte Vernissage im Kreishaus: Zwei Künstler stellen aus

Osnabrück. Auf mehr als 100 Ausstellungen kann der Maler Günter Sponheuer bereits zurückblicken. Auch im Kreishaus Osnabrück waren die Bilder des gebürtigen Esseners bereits zu sehen. Nun gibt es aber nicht nur eine Neuauflage, sondern gleich eine Doppelausstellung: Sponheuers Künstlerkollege Josef Lange-Grumfeld ist ebenfalls mit seinen Werken vertreten.

Die Ausstellung ist Teil der Reihe „Kunst im Kreishaus“. Bei der Eröffnung führte Helen Koriath (Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Osnabrück) in die Arbeit der beiden Künstler ein.

Sponheuer und Lange-Grumfeld können auf ein langjähriges Schaffen als Künstler zurückblicken. Sponheuer studierte an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen, an der Akademie der bildenden Künste in Wien sowie in Den Haag an der Vrije Academie „Film“. In der aktuellen Ausstellung zeigt Sponheuer neben der klassischen Ölmalerei auf Leinwand eine neuartige Variante: die Hinterglas-Malerei. Dabei bemalt der Künstler Acrylglasscheiben rückseitig mit Ölfarben und legt dann mehrere so bearbeitete Scheiben übereinander, wodurch ein 3-D-Effekt entsteht. Wie Koriath ausführte, sind in Günter Sponheuers Malerei viele Momente festgehalten, die Einblicke in sein Künstlerleben, sein Lebensumfeld im Osnabrücker Land geben. Dazu gehören Beobachtungen an der Döner- oder der Pommesbude oder von jungen Leuten, die zusammensitzen und alle in ihr Handy oder Smartphone vertieft sind, das Radfahren auf der Bundesstraße und viele andere Alltäglichkeiten.

Der Ankumer Lange-Grumfeld ist als Maler und Skulpteur aktiv und arbeitet regelmäßig in Kapstadt in Südafrika. Seine Arbeit zeichnet sich insbesondere durch starke Farben, farbige Symbole und Figurationen aus. Neben der klassischen Leinwand wählt er auch andere Gegenstände als Träger seiner kräftigen Farben. Dazu zählen etwa Baumscheiben, gefundene Gegenstände oder gebrauchte Tischplatten.