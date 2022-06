Andrang beim Umsteigen: Wie hier beim Ein- und Ausstieg in den Zug nach Bielefeld sah es am Pfingstsamstag häufig auf dem Hauptbahnhof in Osnabrück aus. FOTO: Thomas Wübker 9-Euro-Ticket hat spürbaren Effekt „Zug war komplett überfüllt“: Großer Andrang am Osnabrücker Hauptbahnhof Von Thomas Wübker | 04.06.2022, 14:04 Uhr

Es war voll am Samstagmittag auf dem Hauptbahnhof. Überwiegend junge Menschen nutzten das 9-Euro-Ticket, um über Osnabrück weiter in alle Himmelsrichtungen zu fahren. Ein Bahnmitarbeiter sagte, es gebe in einer Stunde so viel Aufkommen wie sonst in acht Stunden.