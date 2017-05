Podiumsgespräch beim VfL Einblicke in die Welt des Profifußballs

Osnabrück. Im Vorfeld der Vorstellung von „Der rote Löwe“ am Mittwoch, 24. Mai, gibt eine interessante Gesprächsrunde mit VfL-Spieler und-trainer im Osnabrücker Stadion Einblick in den Kosmos Fußball.

Hoffnung und Verzweiflung, Aufstieg und Fall, Loyalität und Betrug – hinter den Kulissen zeigt die Welt des Profifußballs zeitweise ihr wenig glamouröses und gänzlich unfreundliches Gesicht. So auch in Patrick Marbers Kammerspiel „Der rote Löwe“, das im Moment in der Spielerkabine des VfL Osnabrück zu sehen ist und das Scheitern dreier auf den Fußball gegründeter Existenzen erzählt. Die Geschichte ist fiktiv und gibt doch eine reale Ahnung davon, welche Dramen sich hinter geschlossenen Kabinentüren abspielen – bester Theaterstoff also.

Im Vorfeld der Vorstellung von „Der rote Löwe“ am Mittwoch, 24. Mai, 18.30 Uhr, gibt eine interessante Gesprächsrunde Einblick in diesen Kosmos, von dessen Spielregeln auch eingefleischte Fußballfans oft nicht allzu viel wissen. Dann finden sich im Presseraum des VfL Osnabrück (Nordeingang) Steffen Tigges, Nachwuchsspieler beim VfL, und Stefan Wessels, Torwarttrainer der U15-Junioren des DFB und im Nachwuchsleistungszentrum des VfL, ein, um zum Thema „Prunk oder Provinz? Der Nachwuchs im Fußball“ zu diskutieren. Der Eintritt ist frei.