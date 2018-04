Osnabrück. Die Maiwoche in Osnabrück war 2017 wieder einmal ein voller Erfolg. Der Termin für die Maiwoche 2018 steht auch schon fest – und sie wird verlängert.

2018 gibt es die Maiwoche in Osnabrück in der XXL-Variante. Sie wird von Christi Himmelfahrt bis Pfingstmontag stattfinden, also vom 10. bis zum 21. Mai. Den in diesem Jahr erstmals veranstalteten Osnabrück Tag soll es dann erneut geben. (Das Programm der Maiwoche 2018 im Überblick >>)

Zur Maiwoche 2017 kamen laut der Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH (OMT) rund 800.000 Besucher.

