Essen auf dem Herd vergessen Nachbarin hört Rauchmelder und rettet 85-Jährige in Osnabrück aus verqualmter Wohnung Von Anke Schneider | 01.11.2022, 11:45 Uhr

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagabend, 31. Oktober, in der Straße In der Hege in Osnabrück. Dort hatte eine Seniorin ihr Essen auf dem Herd vergessen. Der Qualm in der Küche löste den Rauchmelder aus.