Drei Generationen der Marienkantorei Osnabrück: (von links) Johannes Hirata, Michael Gerdwilker und Lyseke Schleyerbach. Foto: Collage: Nico Buchholz up-down up-down Was Chorgesang für Menschen bedeutet Osnabrücker Marienkantorei wird 75 Jahre alt und vereint drei Generationen Von Matthias Liedtke | 08.06.2023, 17:02 Uhr

Einmal Chor, immer Chor: Drei Osnabrücker aus verschiedenen Generationen erzählen, was sie am Gesang in der Gemeinschaft fasziniert – und warum sie in der Marienkantorei gelandet sind, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert.