Urlaub in der Region Die schönsten Badeseen im Osnabrücker Land

Foto: Kronensee

Kronensee in Ostercappeln



Der Kronensee ist aus einem abgeschlossenen Bodenabbau entstanden. Im Westen ist ein sogenanntes Strandbad vorhanden, im Norden grenzt der Campingplatz an den See und im östlichen und südlichen Bereich schließt Wald an das Gewässer an. Zusätzlich gibt es einen Freibadbereich, getrennten Hundestrandbereich, getrennten FKK-Bereich, Tretboote, Beachvolleyball- und Tischtennisplätze, Bolzplatz, Rad- und Wanderwege sowie gutbürgerliche Gastronomie







