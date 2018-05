Wo können Besucher parken, wenn sie mit dem Auto zur Maiwoche 2018 in Osnabrück anreisen? Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Wenn die Maiwoche 2018 in Osnabrück am 10. Mai 2018 beginnt, stellt sich wieder die Frage: Wie reist man am besten an? Wir haben einige Tipps zur Anfahrt mit der Bahn, dem Bus und dem Auto.