Rund 1400 junge Steckenpferdreiter sind 2022 in Osnabrück zusammengekommen. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Fotos und Video Rund 1400 junge Steckenpferdreiter ziehen im Nieselregen zum Osnabrücker Rathaus Von Matthias Liedtke | 13.10.2022, 20:16 Uhr

Endlich reiten sie wieder durch Osnabrück: Rund 1400 Viertklässler machten sich am späten Donnerstagnachmittag auf den Weg, um mit selbstgebastelten Steckenpferden aus Holz zum Rathaus zu ziehen – in Erinnerung an die dortige Verkündung des Westfälischen Friedens vor 374 Jahren.