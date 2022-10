Mit bunten Hüten und selbstgebastelten Steckenpferden werden rund 1400 Kinder durch die Stadt ziehen. In den vergangenen zwei Jahren musste der Umzug coronabedingt ausfallen. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Am 13. Oktober 2022 Osnabrücker Steckenpferdreiten findet wieder mit Umzug statt Von Finja Jaquet | 05.10.2022, 15:01 Uhr

Nach coronabedingter Pause kann das Steckenpferdreiten in Osnabrück in diesem Jahr endlich wieder in gewohnter Form stattfinden: Am 13. Oktober 2022 findet das Kinderfest zum 71. Mal statt.