Mit ihrem neuen Logo, das ein Vater designt hat, präsentieren sich die Kinder zum großen Fest. Foto: Kindergarten Marianne Schlief up-down up-down Im Jahr 1952 gegründet 70, 50, 30 – Osnabrücker Kindergarten Marianne Schlief feiert gleich drei Jahrestage Von Hildegard Wekenborg-Placke | 29.09.2022, 15:37 Uhr

Vor 70 Jahren gründete Marianne Schlief in der Schlossstraße den ersten privaten Kindergarten in Osnabrück. Vor 50 Jahren übernahm ein Trägerverein die Einrichtung, die sich 2022 seit genau 30 Jahren an der Katharinenstraße befindet. 70, 50 und 30 - diese drei runden Jahrestage waren nun ein Grund Bilanz zu ziehen und zu feiern.