Ein Belgischer Schäferhund soll einen 64-jährigen Mann in den Oberschenkel gebissen haben. Polizei sucht nach Tierhaltern 64-Jähriger in Osnabrück von Hund gebissen Von Henrike Laing | 04.07.2023, 16:23 Uhr

In der Parkanlage am Ameos-Klinikum wurde am Sonntagabend ein Osnabrücker von einem Hund gebissen. Die Polizei Osnabrück sucht nun nach den Hundehaltern.