Zwei Einbrüche in Osnabrück-Gretesch

In zwei Häuser im Osnabrücker Stadtteil Gretesch ist eingebrochen worden. Ein Einbrecher drang dabei zwischen dem späten Donnerstagnachmittag und Samstagmittag in ein Gebäude an der Glatzer Straße ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem der Einbrecher ein Fenster gewaltsam geöffnet hatte, kletterte der Täter in das Einfamilienhaus und sah sich dort nach Wertgegenständen um. Ob er dabei Beute machte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die zweite Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in der Vinckestraße. Auch dort gelangte der Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus und durchsuchte das Mobiliar. Mit Uhren und Schmuck konnte der Kriminelle schließlich unerkannt entkommen. Die Osnabrücker Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0541-3273203 oder 0541-3272115.