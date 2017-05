Blaulicht-Ticker für Osnabrück und Umgebung Tablet im Schlossgarten gestohlen +++ Einbruch in leer stehendes Haus

Einbruch in Hagen

Ein Wohnhaus in der Adenauerstraße (Nähe Theodor-Heuss-Straße) in Hagen war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Dabei hebelten die Täter in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag ein rückwärtiges Fenster des Einfamilienhauses auf und stiegen in das Gebäude ein. Die Einbrecher durchsuchten alle Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld sowie eine Videokamera. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon: 05401-879500.