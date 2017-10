Blaulicht-Ticker für Osnabrück und Umgebung Schlägerei auf Kollegienwall +++ Einbruch in Fischrestaurant

Einbrecher sind in Wallenhorst unterwegs

Wallenhorst. Der Polizei sind in Wallenhorst weitere Einbrüche in Wallenhorst gemeldet worden. Die Tatzeit für die Einbrüche liegt in der Nacht zu Montag. Die Einbrecher hebelten nach Angaben der Polizei Fenster auf und brachen die Terrassentür auf. So gelangten sie in Einfamilienhäuser in der Helge-Pross-Straße und im Brunnenweg. In einem Fall entwendeten sie Bargeld, im anderen eine Damenuhr. In der Rheinstraße blieb es bei einem Einbruchsversuch, hier probierten die Täter, Fenster und Terrassentür aufzuhebeln. Die Eindringlinge konnten jedoch nicht in die Wohnräume gelangen. Hinweise zu den Taten erbittet die Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer: 05461/915300.