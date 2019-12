Mann vertreibt Einbrecher in Wallenhorst +++ Mülltonne brennt in Belm CC-Editor öffnen

Jeden Tag erreichen uns zahlreiche Meldungen von Polizei und Feuerwehr. An dieser Stelle halten wir Sie auf dem Laufenden, was in Osnabrück und Umgebung passiert. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Unfälle, Gewalttaten, Brände: Jeden Tag erreichen unsere Redaktion zahlreiche Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus der Region. An dieser Stelle halten wir Sie auf dem Laufenden, was in Osnabrück und Umgebung passiert.