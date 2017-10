Blaulicht-Ticker für Osnabrück und Umgebung Blauer VW Golf in Osnabrück gestohlen +++ Tankstellenüberfall in Osnabrück

Einbrüche in Bäckerei und Waschanlage

Osnabrück. Eine Waschanlage an der Pagenstecherstraße und eine Bäckerei an der Wersener Straße sind am Wochenende das Ziel von Einbrechern gewesen. Im Fall der in Nähe von zwei Fast-Food-Restaurants gelegenen Waschanlage hebelten die Täter in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ein Fenster auf, stiegen in das Objekt ein und öffneten dort gewaltsam mehrere Türen. Beim Durchsuchen der Räume erbeuteten sie Bargeld. Bei der in Höhe der Föhrenstraße befindlichen Bäckerei öffneten Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen auf der Gebäuderückseite ebenfalls gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Dort ließen sie aber aus unbekanntem Grund von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten ohne Beute. Hinweise an die Polizei: 0541-3273203