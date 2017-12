Blaulicht-Ticker für Osnabrück und Umgebung 13.000 Euro Schaden bei Unfall in Osnabrück ++ Unfall auf der B51 in Belm

Zigarettendieb in Bissendorf auf frischer Tat ertappt

Ein Zigarettendieb ist in Bissendorf auf frischer Tat ertappt worden. Eine Frau bemerkte am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr einen Mann, der gerade an der Mindener Straße/ Ecke Bahnhofstraße einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Zeugin sprach den Mann an, woraufhin er antwortete, dass er den Automaten reparieren würde. Dann suchte er ohne Beute das Weite. Der Mann lief in Richtung Spielothek/ Sandweg.

Die Zeugin beschrieb ihn als schlank. Er habe eine weiße Turnschuhe, eine dunkle Jacke und eine Fellmütze getragen und mit russischem Akzent gesprochen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Bereits in der Nacht zu Samstag waren im Bereich Jeggener Straße und auch in Belm, Bremer Straße mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen worden. In beiden Fällen wurden laut Polizei Bargeld und Tabakwaren gestohlen. Die Polizei in Melle bittet weitere Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 05422 920600.