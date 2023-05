Die Einsatzkräfte sind an der Unfallstelle vor Ort. Foto: NWM-TV up-down up-down Zwischenzeitlich Rückstau auf A30 62-Jährige bei Unfall auf Kurt-Schumacher-Damm in Osnabrück schwer verletzt Von Julia Gödde-Polley | 19.05.2023, 13:51 Uhr

Zwei Fahrzeuge sind am Freitagmittag auf dem Kurt-Schumacher-Damm in Osnabrück zusammengestoßen. Nach dem Unfall war die Straße in Richtung Innenstadt gesperrt. Inzwischen ist die Strecke wieder frei.