Rund 450 Menschen in Osnabrück haben keinen Mietvertrag und 75 leben in Osnabrück auf der Straße. Sie schlafen in Hauseingängen wie hier im Oktober 2022 vor dem ehemaligen Finanzamt in der Hannoverschen Straße in Osnabrück.

Archivfoto: David Ebener