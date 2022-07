Angetreten wurde im Rundenmodus: „Jeder Teilnehmer macht sieben Partien, am Ende wird dann eine Gesamtpunktzahl errechnet, aus der sich der jeweilige Sieger seiner Kategorie ergibt“, erläuterte Michael Stipanic von der Turnierleitung das Wettkampfprinzip. Zudem wurde nach dem Schweizer System gespielt: „Jeder Spieler hat maximal 25 Minuten Bedenkzeit während einer Partie. Ist die abgelaufen, ergibt sich notfalls durch den Stand der Uhren automatisch ein Sieger“, so Stipanic.

Welche Qualitäten dies dem Spieler abverlangt, deutete Teilnehmer Uwe Minne in einer kurzen Pause zwischen zwei Partien an: „Die Zeit im Nacken kommt erfahrenen Spielern zugute. Die warten einfach darauf, dass man einen Fehler macht und spielen dann schnell ein System aus“, so Minne. Bedingt durch den Druck, den Zeit und Spielgeschehen dann erzeugten, sei es schwer, selbst zur Offensive zu finden.

Osnabrücks Dauer-Champion Christian Richter bestätigte Minnes Eindruck: „Fehler machen aufgrund des Zeitdrucks beide Seiten“, so Richter, der seit 2000 ein Dauer-Abo auf die Osnabrücker Stadtmeisterschaften besitzt. Der Vorteil der Erfahrung sei aber, auf verschiedene Konstellationen blitzschnell reagieren zu können: „Beim Blick aufs Brett weiß man dann schon fast intuitiv, wie man das Spiel knacken und die Initiative an sich reißen kann.“

Dass Gegner sich gestern augenscheinlich mitten im Spiel die Hände schüttelten und einer der Kontrahenten seine Niederlage kampflos akzeptierte, erklärte Richter ebenfalls: „Es gibt da so eine Art Etikette unter Schachspielern, dann aufzuhören, wenn es keinen Sinn mehr macht“.