Durch einen Fahrfehler geriet das Gespann gegen 16.40 Uhr ins Schlingern. Dabei kippte der Wohnwagen um. Wie die Autobahnpolizei in Bramsche weiter mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Auch andere Fahrzeuge wurden nicht beeinträchtigt. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten kurzzeitig teilweise gesperrt. Verkehrsbehinderungen hätten sich in Grenzen gehalten, so die Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro.