Landrätin Anna Kebschull forderte bei einem Festakt im Kreishaus zum 50-jährigen Landkreis-Jubiläum von regionalen Firmen einen „Kulturwandel gegen den Klimawandel“. FOTO: Landkreis Osnabrück up-down up-down 50 Jahre Landkreis Osnabrück Landrätin fordert von Unternehmen „Kulturwandel gegen Klimawandel“ Von Jean-Charles Fays | 01.07.2022, 19:30 Uhr

Vor 50 Jahren, am 1. Juli 1972, schlossen sich die vier Altkreise Bersenbrück, Melle, Wittlage und Osnabrück zum Landkreis Osnabrück zusammen. Bei einem Festakt am Freitag im Kreishaus wurde Landrätin Anna Kebschull (Grüne) wegen einer Corona-Infektion nur per Video zugeschaltet, hinterließ mit ihren Forderungen an die Unternehmen im Landkreis aber einen nachhaltigen Eindruck.