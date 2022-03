Ein Chor, der sich bewegt: Das 16-köpfige Ensemble „Choreos“ bei den Proben für „Dream (e)scapes“ FOTO: Hermann Pentermann Uraufführung von „Dream (e)scapes“ Symphonieorchester Osnabrück trifft auf Stephan Lutermanns Choreos-Ensemble Von Matthias Liedtke | 10.03.2022, 18:35 Uhr

Klassischer Chorgesang wird nur selten mit Tanz und Bewegung verknüpft. Nicht so beim Ensemble Choreos, das beim 5. Sinfoniekonzert in der Osnabrück-Halle zu Gast am Sonntag sein wird.