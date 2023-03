Die Moderatorin Judith Rakers besuchte während der NDR-Spendenaktion den Caritasverband für den Landkreis Emsland, um sich über das Projekt „Frühe Hilfen“ zu informieren. Foto: Caritas/Roland Knillmann up-down up-down Für Menschen in Not 474.000 Euro aus der NDR-Benefizaktion „Hand in Hand“ gehen ins Bistum Osnabrück Von Anke Schneider | 27.03.2023, 19:45 Uhr

„Hand in Hand für Norddeutschland“ hieß die Spendenaktion des NDR, mit der Spenden für Menschen gesammelt wurden, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind. Nun wird das Geld verteilt und auch eine Osnabrücker Einrichtung profitiert davon.