4000 Messdiener bei Ministrantenwallfahrt in Osnabrück Von Christoph Beyer | 25.09.2022, 12:11 Uhr

Bunt und lebendig, so präsentierte sich die Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt, zu der am Samstag über 4000 Kinder und Jugendliche nach Osnabrück gekommen waren. Unter dem Leitwort „Ich glaub an dich“ wurde ein vielfältiges Programm geboten, an dem sich die jungen Teilnehmer an Orten rund um den Dom beteiligen konnten.