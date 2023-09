Dem Anschein nach sind Hähne die Tiere, die in der Osnabrücker Nachbarschaft am häufigsten für Ruhestörung und Lärmbelästigung sorgen. Deshalb lautet unser Tipp für Ihre nächste Wohnungssuche: schauen Sie bei Ihren potenziellen Nachbarn unbedingt in den Garten. Verbirgt sich hier ein Hühnerstall, sollten sie sich vielleicht anderweitig umsehen oder einen guten Anwalt parat haben. Dasselbe gilt übrigens für Hundeschulen.

Herr Wusel aus Osnabrück-Lüstringen

2015 trieb ein Hahn mit dem liebevollen Namen „Herr Wusel“ in Osnabrück-Lüstringen in dem Garten einer Architektin sein Unwesen. Die Hobby-Tierhalterin wollte eigentlich vier Hennen kaufen, doch wurde ihr von dem Verkäufer ein Hahn untergejubelt. Nachdem sich die Nachbarn allesamt über das laute Krähen störten und auch der Einzug des Hahns in das Haus der Architektin nichts am Lärm geändert hatte, suchte sie für ihren ungewollten Gockel eine neue Bleibe. Erschrocken von dem Angebot des Zoos Osnabrück, dem Hahn einen Platz in der Futterküche zu verschaffen, wandte sie sich an die NOZ.

Kurz darauf meldete sich ein 84-jähriger Herr aus Wallenhorst, der bereits Hühner hielt und noch einen Hahn aufnehmen würde. Sein Nachbar hielt ebenfalls einen Hahn, weswegen sich niemand durch den Lärm belästigt fühlen würde. Schlussendlich musste Herr Wusel seine Koffer packen und zog nach Wallenhorst um, wo er seitdem mit seinem neuen Nachbarn um die Wette kräht.

Der Osnabrücker Hühnerzüchter von 1993

Bereits 1993, wo das Halten von eigenen Hühnern im Garten noch kein beziehungsweise noch nicht wieder Trend war, sorgten die Schreihälse regelmäßig für Ärger mit den Nachbarn. Einige von ihnen waren sogar dazu bereit, über mehrere Instanzen gegen die Tiere vorzugehen, wie ein Fall aus Osnabrück zeigt. Eine schwerhörige Frau reichte gegen ihren Nachbarn, ein Hühnerzüchter, Klage ein, damit dieser seinen Betrieb auf zehn Hühner reduziert.

Nachdem das Osnabrücker Gericht dem Züchter das Halten von zwei Hühnervölkern, also insgesamt 50 Hennen und zwei Hähne, zugebilligt hatte, zog sie vor dem Oberlandesgericht Oldenburg in die nächste Instanz. Auch hier konnte die Dame allerdings keinen Erfolg verbuchen. Das Oberlandesgericht verpflichtete den Züchter lediglich zum Einsperren der Hähne in der Zeit von 20 bis 8 Uhr.

Die Zwergseidenhähne aus Westerkappeln

Manche Hähne sind anscheinend so laut, dass sich nicht einmal ihre Besitzer mit ihnen anfreunden können. So erging es zumindest in diesem Jahr einer Familie aus Westerkappeln. Unbekannte setzten Mitte 2023 zwei Zwergseidenhähne in den Hühnerstall der Familie, um sich ihren Pflichten als Tierhalter zu entziehen. Bereits mit dem ersten Tageslicht fingen die Tiere an zu schreien und brachten die Bewohner um den verdienten Schlaf.

Die Tierhalter verwiesen darauf, dass ihre eigenen Hühner normalerweise eines natürlichen Todes sterben würden. Bei den beiden Zwergseidenhähnen könnten sie das aber nicht mit Gewissheit sagen. Außerdem erwiesen sich die beiden Vögel als besonders menschenscheu, weswegen sie nicht eingefangen werden konnten. Wer weiß, ob sie ansonsten nicht längst Herrn Wusels reservierten Platz in der Zooküche eingenommen hätten.

Die Hundeschule in Georgsmarienhütte

Auch wenn die Haltung von lärmendem Federvieh unter den Osnabrückern anscheinend besonders beliebt ist, neigen auch andere Tiere dazu, die nachbarliche Harmonie zu stören. Bis 2014 gab es zum Unmut einer Nachbarin am Wiesenbach in Georgsmarienhütte eine Hundeschule. Das laute Gebell veranlasste die Frau dazu, das Ordnungsamt zu verständigen, welches jedoch keinerlei Überschreitung der Lärmgrenzen feststellen konnte.

Die Hundeschule sei ohnehin nur acht bis neun Stunden in der Woche geöffnet, beteuerte die Inhaberin damals. Dennoch wurde die Meldung an den Landkreis weitergeleitet, dem nach sechs Jahren auffiel, dass die Hundeschule als störender Gewerbebetrieb in dem Wohnviertel überhaupt nicht betrieben werden durfte. Prompt wurde die Hundeschule geschlossen und die Kläffer mussten sich einen neuen Platz zum Spielen suchen.