Ankunft am 6. April in Osnabrück 375 Jahre Westfälischer Frieden: Pferdewagen ziehen von Münster nach Osnabrück Von Wilfried Hinrichs | 03.04.2023, 07:23 Uhr

Ein seltsam anmutender Tross wird am Gründonnerstag (6. April 2023) in Osnabrück erwartet: Sechs Pferdegespanne und eine Glocke sollen nach dreitägiger Anreise aus Münster am Vormittag das Rathaus erreichen. Der Hintergrund: 375 Jahre Westfälischer Frieden.