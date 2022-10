An fast 100 Ständen konnten sich die Studierenden über kulturelle Einrichtungen, studentische Initiativen oder Unternehmen der Region informieren. Foto: Uni Osnabrück/Hermann Pentermann up-down up-down So viele wie noch nie Uni Osnabrück begrüßt 3600 junge Menschen im Erstsemester Von Anke Schneider | 21.10.2022, 08:55 Uhr

Über 1500 Erstsemesterstudierende hat die Uni Osnabrück nun in der Osnabrück-Halle begrüßt – so viele wie noch nie. Insgesamt haben über 3600 ihr erstes Fachsemester in einem Bachelor- oder Masterstudiengang an der Universität Osnabrück aufgenommen. Das sind rund 400 mehr als im Vorjahr.