Osnabrücker Schüler stehen für den Frieden in der Ukraine ein FOTO: Michael Gründel Solidarität mit der Ukraine 3500 Schülerinnen und Schüler demonstrieren in Osnabrück gegen den Krieg Von Thomas Wübker | 30.03.2022, 16:09 Uhr

3500 Schülerinnen und Schüler von mehreren Osnabrücker Schulen haben am Mittwoch für Frieden in der Ukraine demonstriert. Sie setzten damit ein starkes Zeichen in der Friedensstadt und gaben bei ihrem Zug durch die Innenstadt auch ihren Ängsten und Hoffnungen Ausdruck.