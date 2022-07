In einer Osnabrücker Diskothek ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen. FOTO: Michael Gründel up-down up-down Gefährliche Körperverletzung 35-Jähriger schwer verletzt: Auseinandersetzung in Osnabrücker Club Brücks Von Elena Werner | 16.07.2022, 11:10 Uhr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagmorgen in dem Osnabrücker Club in der Frankenstraße gekommen.