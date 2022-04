Ein Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland muss sich wegen zehn Strafverfahren aus nur einer Nacht verantworten. FOTO: Carsten Rehder/dpa/Symboldbild In der Nacht von Samstag auf Sonntag Im Drogenrausch durch Osnabrück: 33-Jähriger fährt zehn Strafverfahren ein Von Sandra Dorn | 11.04.2022, 17:54 Uhr

Ein 33 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland hat nach Angaben der Polizei in Osnabrück in der Nacht auf Sonntag eine Reihe von Unfällen und Sachbeschädigungen begangen. Außerdem soll er einen Polizisten getreten sowie einen Notarzt gebissen haben. Und das ist noch nicht alles.