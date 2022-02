Kundgebung am Osnabrücker Rathaus zum Angriff auf die Ukraine: Oberbürgermeisterin Katharina Pötter spricht FOTO: Swaantje Hehmann Mahnwache in Osnabrück Rathaus in blau-gelbem Licht: 300 Osnabrücker bieten Putin die Stirn Von Wilfried Hinrichs | 24.02.2022, 20:48 Uhr | 1 Leserkommentar

300 Menschen haben am Donnerstagabend vor dem blau-gelb angestrahlten Rathaus in Osnabrück ihr Entsetzen über den Angriffskrieg in der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Darunter auch Valeria Zöppel, deren Eltern den Krieg gerade hautnah erleben.