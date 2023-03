Am Mittwochabend hat es auf der Natruper Straße in Höhe des Edeka-Kutscher-Marktes gekracht. Symbolfoto: dpa/David Inderlied up-down up-down Frontalkollision auf Natruper Straße 28-Jähriger in Osnabrück ohne Führerschein in Unfall verwickelt Von Anke Schneider | 02.03.2023, 09:07 Uhr

Am Mittwochabend hat es auf der Natruper Straße in Osnabrück in Höhe des Edeka-Marktes gekracht. Einer der Beteiligten hatte keinen Führerschein.